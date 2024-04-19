ما هو الفيلم الذي تتمنى رحاب الجمل محوه من تاريخها لجرأته؟

كشفت الفنانة المصرية رحاب الجمل عن الفيلم التي ندمت على تقديمه، بسبب جرأته الزائدة، مشيرة إلى أنها تتمنى لو يمحى من تاريخها الفني، وهو فيلم "بنت من دار السلام".

وأضافت رحاب الجمل خلال لقاء تلفزيوني: "ندمانة على فيلم (بنت من دار السلام) ونفسي يتمسح من تاريخي.. لكن أنا شايفة دلوقتي أن كل حاجة في مشواري غلط إني أندم عليها لأني هبقى اتعلمت منها".

ولفتت الجمل إلى أنها لن تمنع ابنها من مشاهدة فيلمي "بنت من دار السلام" و"إحكي ياشهر زاد" رغم جرأتهما، موضحة: "لو ابني حب يتفرج على (أحكي يا شهرزاد)، أو (بنت من دار السلام)، هقول له اتفرج، لأنه هيبقى عنده تساؤلات كتير، وهيستفيد مني، وهقول له ده وقت ما كنت صغيرة".