تورطت فيها سلمى الغزولي.. السلطات المصرية تعلق على "أكبر عملية نصب"

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل التحقيق مع البلوغر سلمى الغزولي، على خلفية اتهامها بأنها صاحبة أكبر عملية نصب إلكترونية في مصر.

واتُهمت الغزولي، وشقيقها وصاحبة شركة شحن، بالإيقاع بنحو 2,000 ضحية من سيدات وفتيات راغبات في تجارة الملابس من العلامة التجارية "شي إن" العالمية، وتحصلت منهن على نحو مليار جنيه.

وجرى القبض على البلوغر الغزولي، إلى جانب 4 آخرين على خلفية النصب في تجارة الملابس، وفقًا لبيان الداخلية المصرية، الذي أكد أن مجموع المبالغ، التي تحصلت عليها المتهمة وشركاؤها وصلت إلى 99 مليون جنيه.