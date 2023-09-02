تداول واسع لقصيدة مؤثرة ألقاها كريم العراقي وهو على سرير المرض (فيديو)

ومما جاء في قصيدته: "ضاقت علي كأنها تابوت.. لكنما يأبى الرجاء يموت.. والصبر يعرف من أنا منذ الصبا.. وشم له في أضلعي منحوت".

وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد نعى الشاعر العراقي كريم العراقي، الذي توفي فجر الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على "إكس"، أمس الجمعة: "رحم الله الشاعر كريم العراقي، الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع".