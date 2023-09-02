تداول واسع لقصيدة مؤثرة ألقاها كريم العراقي وهو على سرير المرض (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لآخر قصيدة ألقاها الشاعر العراقي الراحل كريم العراقي، وهو على السرير الأبيض، قبل وفاته، أمس الجمعة، عن عمر 68 عاماً.
وعندما كان يتعالج من مرض السرطان، صوّر الفيديو لكريم العراقي من مشفى كليفلاند في أبوظبي، يوم 31 أغسطس العام الماضي، وألقى خلاله أبياتاً من قصيدة "الأرض حبلى".
ومما جاء في قصيدته: "ضاقت علي كأنها تابوت.. لكنما يأبى الرجاء يموت.. والصبر يعرف من أنا منذ الصبا.. وشم له في أضلعي منحوت".
وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد نعى الشاعر العراقي كريم العراقي، الذي توفي فجر الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على "إكس"، أمس الجمعة: "رحم الله الشاعر كريم العراقي، الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع".
ونعى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي الشاعر الراحل، على صفحته في "فيسبوك": "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبو ظبي".
والشاعر العراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019.
وولد كريم العراقي في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، عام 1955.
بدأ العراقي الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة.
حصل على جائزة منظمة اليونيسف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر. ومن أعمال الراحل: ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، "ذات مرة"، "سالم يا عراق"، "الخنجر الذهبي"، و"الشارع المهاجر".
واشتهر الشاعر الراحل بقصائده الحماسية الموجهة إلى المقاتلين العراقيين إبان الحرب العراقية - الإيرانية، كما يعد العراقي واحداً من أهم كتّاب أدب الأطفال في العراق في مجال السيناريو والقصص والمسرحيات المخصصة للأطفال.