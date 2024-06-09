مصرع وإصابة 14 عاملًا مصريًا في حادث سير مروع
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 عمال من قطاع الزراعة إثر انقلاب حافلة تقلهم بنطاق مركز "وادي النطرون" بمحافظة البحيرة، شمال مصر.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" محملة بالعمالة الزراعية على طريق "ماستر- وادي النطرون" بنطاق المركز.
وفورًا انتقلت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والجرحى من مكان الحادث وتولت الأجهزة المختصة التحقيق.
وكشف شهود عيان عن أن غالبية الضحايا من قرية "دمشلي" التابعة لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة التي تبعد عن القاهرة نحو 176 كم وتراوحت أعمارهم ما بين 15 إلى 48 عامًا وكانوا يتجهون للعمل بمزرعة تقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.