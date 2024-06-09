مصرع وإصابة 14 عاملًا مصريًا في حادث سير مروع

وفورًا انتقلت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والجرحى من مكان الحادث وتولت الأجهزة المختصة التحقيق.

وكشف شهود عيان عن أن غالبية الضحايا من قرية "دمشلي" التابعة لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة التي تبعد عن القاهرة نحو 176 كم وتراوحت أعمارهم ما بين 15 إلى 48 عامًا وكانوا يتجهون للعمل بمزرعة تقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.