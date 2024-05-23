نعي واسع للشاعر الإماراتي البارز ربيع بن ياقوت
نعى طيف واسع من النخب الإماراتية والشخصيات البارزة، وعلى رأسهم ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الشاعر ربيع بن ياقوت، الذي رحل عن 96 عاما، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.
وكتب ولي عهد عجمان عبر حسابه في "إنستغرام": "ورحل شاعر عجمان الكبير.. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشاعر القدير ربيع بن ياقوت في ذمة الله. نسأل الله أن يرحمه ويسكنه الجنة. عزانا لأهله وقبيلته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
ونعاه الإعلامي محمد سعيد النهدي: "الشاعر #ربيّع_بن_ياقوت، وكأنه في قصيدته يتحدث عن المستقبل، ويحكي على واقعنا وزماننا في هذه الأيام، رحم الله الشاعر ربيّع وأسكنه فسيح جناته، نسأل الله أن يجمعنا به في جنات الفردوس..".
بدوره، نعاه الناشط المعروف محمد الخاطري، إذ كتب عبر منصة "إكس": "فقدت اليوم الساحة الشعرية و الأدبية الشاعر #ربيع_بن_ياقوت_النعيمي أحد شعراء الجيل الذهبي في الإمارات، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكتبت رسامة الكاريكاتير، آمنة الحمادي: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، رحم الله الشاعر #ربيع_بن_ياقوت الذي أسعدنا بقصائده الجزلة التي تخاطب قلوبنا وتزرع البهجة أينما ذكرت .. ستبقى كلماته من نسيج تراث الإمارات. اللهم اجعله مع الأبرار واغفر له وارحمه".
واستذكره الباحث عبدالله النعيمي: "قصائد ربيع بن ياقوت تخاطب العقل، وتلامس القلب، وتستقر في الذاكرة، وهذه المزايا الثلاث منحته مكانة خاصة في وجدان شعب الإمارات .. نسأل الله الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان".
والشاعر الإماراتي، الملقب بـ"فاكهة البيان"، ربيع بن ياقوت بن جوهر النعيمي ولد في إمارة عجمان عام 1928، وتتلمذ في الكتاتيب، قبل أن ينتقل في سن مبكرة إلى الكويت، بحثا عن عمل، ورافقه آنذاك أصدقاء منهم الشاعر الراحل حمد خليفة بوشهاب.
وفي الكويت، التحق الشاعر بن ياقوت بإحدى شركات النفط، وعمل هناك في وظيفتين قبل أن يعود إلى الإمارات عام 1971 مع قيام الاتحاد.
وبعد العودة، تعاون مع الراحل سلطان الشاعر، في أدوار كوميدية في الأعمال المسرحية، كما شارك في أعمال تطوعية لجمعية عجمان للفنون الشعبية، التي ترأسها لاحقا.
وبرز بن ياقوت في برنامج "مجلس الشعراء"، المختص بالشعر الشعبي في فترة الستينيات من القرن الماضي، وظهر آنذاك مع عدد من الشعراء مثل سالم الجمري وراشد الخضر ومحمد بن سوقات.
احترف ربيع بن ياقوت الشعر في سن مبكرة، بداية العشرين من عمره، واهتم في شعره بقضايا الشارع الإماراتي، التي طرحها بأسلوب سلس مباشر وفكاهي.