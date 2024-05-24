ياسمين رئيس تحتفل بزواجها من رجل أعمال مصري

أقامت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، الخميس، حفل حناء "حنة" في حفل بسيط حضره عدد قليل من الأهل والأصدقاء المقربين، من بينهم مواطنتها الفنانة دينا الشربيني.

ومن المقرر أن تحتفل ياسمين رئيس بزواجها من رجل أعمال مصري يدعى أحمد عبد العزيز في حفل زفاف كبير، سيقام بقلعة صلاح الدين، إحدى المعالم الأثرية بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس المقبل.