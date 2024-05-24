ياسمين رئيس تحتفل بزواجها من رجل أعمال مصري
أقامت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، الخميس، حفل حناء "حنة" في حفل بسيط حضره عدد قليل من الأهل والأصدقاء المقربين، من بينهم مواطنتها الفنانة دينا الشربيني.
ومن المقرر أن تحتفل ياسمين رئيس بزواجها من رجل أعمال مصري يدعى أحمد عبد العزيز في حفل زفاف كبير، سيقام بقلعة صلاح الدين، إحدى المعالم الأثرية بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس المقبل.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من حفل الحناء، ظهرت خلاله الفنانة المصرية وهي ترقص مع صديقاتها، إذ ارتدت فستانا أبيض قصيرا.
وبالبحث عن عريس ياسمين رئيس، تبين أنه رجل أعمال يعمل بمجال المقاولات، ويعمل في استكشاف الموارد المعدنية واستخراجها وإعادة تدوير النفايات الصلبة.
ويأتي زواج ياسمين رئيس بعد عامين من انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، الذي انفصلت عنه في فبراير/ شباط 2022، بعد أيام من تصريحات له أثارت جدلا واسعا، عن موافقته على تقبيل زوجته في أعمالها الفنية؛ ما جعل الجميع يعتقد أن الطلاق جاء بسبب تلك التصريحات.