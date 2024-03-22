سرقة أشهر فندق لاستضافة وتدريب الكلاب في مصر

أقدمت عصابة من اللصوص على سرقة خزنة خاصة من داخل أشهر فندق لاستضافة الكلاب بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة بمصر.

وأعلنت الأجهزة المختصة بمديرية الأمن في محافظة الجيزة المصرية من ضبط اللصوص واستعادة الخزنة المسروقة التي كان بداخلها 30 ألف دولار ومليون جنيه.

وكشفت تحريات وتحقيقات رجال المباحث بمديرية الأمن أن اثنين من العمال بالفندق وراء ارتكاب السرقة، حيث اعترفا بعد ضبطهما بالجريمة.

وأرشد السارقان رجال الأمن إلى مكان الخزنة والأموال، حيث تمت استعادة المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة.