مصر.. رفضت بيع كليتها ليتزوج بأخرى فطلقها

طلّق مصري زوجته بعد أن رفضت طلبه بيع كليتها من أجل شراء دراجة بخارية "توك توك"، لتتقدم الزوجة بدعوى نفقة ومتعة، كاشفة النقاب عن سبب طلاقها.

وتحدثت الزوجة خلال دعوى النفقة التي أقامتها، أمس الخميس، عن تفاصيل الأزمة قائلة: "تزوجت منذ 10 سنوات من عامل، وأنجبت منه 3 أطفال، كانت حياتنا يشوبها التوتر بسبب تركه عمله أكثر من مرة وعدم رغبته في تحمل مسؤولية الإنفاق عليّ أنا وأطفاله، جعلني أقترض مبالغ مالية من أشقائي رغم أن ظروفهم المالية تتشابه معي، إضافة إلى اقتراض مبالغ من الجيران، ولم أتمكن من سداد الديون".

وأضافت الزوجة: "فوجئت بزوجي منذ عدة أشهر يروي لي قصة بيع أحد زملائه كليته مقابل مبالغ مالية باهظة، ووجدته يقول لي: إيه رأيك في الموضوع ده؟. رديت بتلقائية: "إوعى تعمل كده.. إنت مش ضامن العملية وإنك تعيش بكلية واحدة، فكان رده صادمًا: مش أنا اللي هبيع كليتي، بيعي كليتك عشان نسدد ديونا".

واستكملت: "من كتر صدمتي معرفتش أرد عليه، وفضلت أكلم نفسي ده بيحب مصلحته وخايف على نفسه ومش خايف على أم عياله اللي بتخدمه وسكت، حتى قرر عرض الأمر عليّ مرة أخرى، فأخبرته برفض العرض، وإن عمري ما هفرط في عضو من جسمي، وطلبت منه العمل، وربنا هيرزقه عشان خاطر عياله اللي في رقبته، لكنه مش بيحب التعب".

وواصلت الزوجة المطلقة: "غضب زوجي مني، فشعرت أن الهدف من بيع كليتي ليس لسداد الديون لأنه شخص اتكالي، ومش بيحب يتحرك ولا يشتغل، وفى إحدى المرات نسي هاتفه المحمول، وخرج، وفتحت الشات اللي بينه وبين أخته، فوجدته يخبرها بأنه هيحاول إقناعي لبيع الكلية عشان يتجوز بفلوسي واحدة تانية، فكانت صدمتي كبيرة، وواجهته بالشات".

وأوضحت: "نشبت بيننا مشاجرة اعتدى عليّ فيها بالضرب، وترك مسكن الزوجية، وفوجئت به يبلغني بأنه طلقني غيابيًّا، وأعطاني اسم المأذون، وتوجهت إليه، ووجدت كلامه صحيحًا، وتمكنت عقب تسجيل الطلاق في الأحوال المدنية من استخراج وثيقة طلاق، حتى أتمكن من طلب حقوقي الشرعية".