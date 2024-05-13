بعد غياب طويل.. شريهان تستعد لتقديم عمل تاريخي

أعلن السيناريست المصري مدحت العدل، عن استعداده لكتابة عمل فني للفنانة شريهان لم يقرر بعد ما سيكون مسلسلا أم فيلما، لكنه سيكون تاريخيا استعراضيا، على أن تعود به الفنانة إلى التمثيل بعد النجاح الذي حققته في مسرحية "كوكو شانيل".

وأضاف مدحت العدل خلال لقاء تلفزيوني "الأستاذة شريهان ملهمة ونجمة كبيرة، وعندما أقرر تحضير عمل تكون شيريهان بطلته، هي من تلهمني أثناء الكتابة، وهي خارج المنافسة، فلا يجوز أن نقول إننا سنقدم عملا لها في رمضان للمنافسة، وطبيعي عندما تشارك في عمل لابد أن تكون هي البطلة".

وكشف العدل تفاصيل العمل المرتقب قائلا "أنا شايفها في حاجة تاريخية فيها تألق شريهان، فيها تمثيل وغناء واستعراض وسحر، كأنك بتستدعي سحر الماضي وشريهان تقدمه، ونحن نحضر حاليا لهذا المشروع، وهي متحمسة جدًا ولكن سيأخد وقتا، وربنا يدينا العمر والقوة علشان نقدمه بأفضل صورة للجمهور".

"كوكو شانيل"

وكانت شريهان عادت لجمهورها بعد غياب نحو 20 عاما، من خلال مسرحية "كوكو شانيل" التي عرضت عبر منصة "شاهد vip" عام 2021، شارك فيها إلى جانب النجمة المصرية عدد من الفنانين بينهم سمر مرسي، وإنجي وجدان، وهاني عادل، وتامر حبيب وغيرهم. والمسرحية من إخراج هادي الباجوري، وتأليف مدحت العدل.