تصريحات ويل سميث عن "القرآن الكريم" تثير دهشة جمهوره العربي (فيديو)
تصدر اسم الفنان الأمريكي ويل سميث محركات البحث بعد ظهورة في برنامج "بودكاست بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب.
وتداول مقاطع المقابلة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، معربين عن "صدمتهم" من ثقافة الفنان الهوليودي الشهير.
وقال سميث خلال المقابلة "آخر سنتين من حياتي كانت فترة عصيبة وبدأت أفكر في ذاتي الداخلية وقرأت جميع الكتب المقدسة، قرأت كل شيء، قرأت القرآن الكريم كاملا العام الماضي في رمضان، هذه هي مرحلة البحث عن الروحانية في حياتي في هذه المرحلة من حياتي أحاول أن أوسع من قلبي بقدر الإمكان حتى أتقبل أكثر كم من الناس".
وأعرب سميث عن إعجابه بقصة النبي موسى "تفاجأت بوجود ذكر وافر لقصة موسى، كان هذا أمرًا مثيرًا للاهتمام من خلال القرآن، قد لمسني موسى وقصص موسى، وأعجبت بالبساطة، القرآن بسيط للغاية وكل الأمور فيه واضحة جدًّا، من الصعب جدًّا أن تنتهي من قراءته بأي سوء فهم".
واستطرد في حديثه عن القرآن قائلًا "قرأت جميع الكتب المقدسة وتفاجأت بأن كل شيء بمثابة قصة واحدة من التوراة إلى الإنجيل إلى القرآن لم تنقطع الصلة بينهم".
انتماء للشرق الأوسط
وعن تواجده بالسعودية أكد سعادته الغامرة بالزيارة الثالثة له للمملكة "أنا في حالة رائعة. إنها ثالث زيارة لي إلى السعودية وكل زيارة أفضل من التي تسبقها، وقمت بزيارة مدن مختلفة، ففي أول زيارة لي كنت في جدة، وأخذنا جولة في نيوم، وهذه ثاني زيارة لي في الرياض وأحظى بالفرصة لأن أتجول في البلد، لقد أعجبتني".
وأكد نجم هوليود على أنه يشعر بالانتماء في الشرق الأوسط بشكل عام، موضحًا "أعتقد أنني كنت مارد المصباح السحري في حياة سابقة، أشعر بالانتماء هنا إلى حد كبير كلما أشرقت الشمس أشعر بذلك فعلًا".
واسترجع سميث ذكريات معاناته من الفقر قائلًا "في هذه المرحلة أشعر بأن النصف الأول من حياتي كان جزء تجميع الثروة وحاليًّا أريد أن أستمتع أكثر، لقد عانيت بقدر كافٍ حيث إن الناس يريدون أن يستمعوا لى وبإمكاني أن ألامس قلوب الناس بشكل أسهل والحب والود هو الطريقة الوحيدة لأن نتواجد في الحياة بسعادة".
وأضاف: "محمد علي كلاي قال مرة إن ديانتي هي الحب وأنا لم أنس تلك المقولة قط وهذا هو ما أطمح إليه في حياتي الفترة الحالية والمستقبلية، أنا أنقل للناس خبراتي وقدراتي ومعرفتي بكل الحب".
وتابع "أستطيع أن أشعر بعدم ثقتنا بالحب ولا نثق بالحب كعائلة بشرية هذا سر أزماتنا الحالية لذلك أود أن أتعامل مع الناس بالحب والود وأصدر لهم الطاقة الإيجابية التي تدفعهم للنجاح".