تصريحات ويل سميث عن "القرآن الكريم" تثير دهشة جمهوره العربي (فيديو)

واستطرد في حديثه عن القرآن قائلًا "قرأت جميع الكتب المقدسة وتفاجأت بأن كل شيء بمثابة قصة واحدة من التوراة إلى الإنجيل إلى القرآن لم تنقطع الصلة بينهم".

انتماء للشرق الأوسط

وعن تواجده بالسعودية أكد سعادته الغامرة بالزيارة الثالثة له للمملكة "أنا في حالة رائعة. إنها ثالث زيارة لي إلى السعودية وكل زيارة أفضل من التي تسبقها، وقمت بزيارة مدن مختلفة، ففي أول زيارة لي كنت في جدة، وأخذنا جولة في نيوم، وهذه ثاني زيارة لي في الرياض وأحظى بالفرصة لأن أتجول في البلد، لقد أعجبتني".

وأكد نجم هوليود على أنه يشعر بالانتماء في الشرق الأوسط بشكل عام، موضحًا "أعتقد أنني كنت مارد المصباح السحري في حياة سابقة، أشعر بالانتماء هنا إلى حد كبير كلما أشرقت الشمس أشعر بذلك فعلًا".

واسترجع سميث ذكريات معاناته من الفقر قائلًا "في هذه المرحلة أشعر بأن النصف الأول من حياتي كان جزء تجميع الثروة وحاليًّا أريد أن أستمتع أكثر، لقد عانيت بقدر كافٍ حيث إن الناس يريدون أن يستمعوا لى وبإمكاني أن ألامس قلوب الناس بشكل أسهل والحب والود هو الطريقة الوحيدة لأن نتواجد في الحياة بسعادة".

وأضاف: "محمد علي كلاي قال مرة إن ديانتي هي الحب وأنا لم أنس تلك المقولة قط وهذا هو ما أطمح إليه في حياتي الفترة الحالية والمستقبلية، أنا أنقل للناس خبراتي وقدراتي ومعرفتي بكل الحب".

وتابع "أستطيع أن أشعر بعدم ثقتنا بالحب ولا نثق بالحب كعائلة بشرية هذا سر أزماتنا الحالية لذلك أود أن أتعامل مع الناس بالحب والود وأصدر لهم الطاقة الإيجابية التي تدفعهم للنجاح".