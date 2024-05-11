تهنئة "غير لائقة" من الفنان المصري محمد الشرنوبي لإعلامية بزفافها تثير الجدل

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل زفاف الإعلامية لينا طهطاوي، ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي محمد فرج، يظهر خلاله محمد الشرنوبي وهو يصافح العريس، ثم ينظر للعريس نظرات وصفها النشطاء بـ"الغريبة"، ثم صافحها وهو يقول: "مبروك يا صايعة.. أخيرا اتجوزتي".

واعتبر رواد مواقع التواصل أن كلمات الشرنوبي لا تليق أبدا بعروس حتى وإن كانت مقربة منه، خاصة وأنه قال ذلك أمام زوجها، بينما استهجن البعض موقف محمد فرج، الذي ضحك على كلمات الشرنوبي لزوجته.

وأقيم حفل طهطاوي ومحمد فرج، مساء الخميس، في أحد الفنادق الشهيرة بمصر، حضره عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم محمد الشرنوبي، وهنا الزاهد.

يذكر أن محمد فرج كان قد تقدم لخطبة لينا الطهطاوي بطريقة مفاجئة في لبنان، وأوهمها أنها ستسافر مع شركة سياحية لتصوير إعلان هناك، ليفاجئها بطلبه الزواج منها، وأقيم حفل الخطوبة يوم 20 ديسمبر الماضي، في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربون.