مصر.. إحالة سائق أوبر المتهم بواقعة "فتاة التجمع" للجنايات‎

أحالت جهات التحقيق في مصر سائق "أوبر"، المتهم بمحاولة التحرش والاعتداء على فتاة أثناء استقلالها السيارة، والتي عرفت إعلاميا بـ"فتاة التجمع"، إلى محكمة الجنايات، حيث سيتم تحديد أولى جلسات محاكمته خلال أيام.

وكان المتهم قد اعترف بمحاولة خطف واغتصاب نبيلة عوض، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التجمع"، أمام النيابة العامة في مصر، كاشفا أنه حاول الاعتداء عليها بسبب ملابسها المكشوفة، التي أفقدته السيطرة على شهواته، وفق تعبيره.

وأشار السائق إلى أنه وأثناء استقلال المجني عليها السيارة أغرته ملابسها، لافتا أنها كانت ترتدي ملابس سواريه مكشوفة تظهر مفاتن جسدها، ما جعله يحاول الاعتداء عليها.

وأضاف المتهم أنه قرر الاعتداء على الفتاة، فتوقف في مكان ليس فيه أحد بحجة فحص السيارة، ثم قام بإشهار سلاح أبيض عبارة عن "كاتر" في وجهها، وهددها بأنها إن لم تنفذ رغباته سيقوم بقتلها، إلا أنها لم تأبه بتهديده وقامت بمسك السلاح بيدها؛ مما تسبب بجروح في يدها، مشيرا إلى أنه لم يعتدِ عليها بل هي من جرحت نفسها.

وأشار سائق "أوبر" إلى أنه لم يهتك عرض الفتاة، وأن ما حدث مجرد محاولات لم ينجح بها، مشيرا إلى أنه لم يفكر في اغتصابها، فقط أراد التحرش بها وملامسة جسدها، وعندما صرخت، خشي من الفضيحة وتركها في الطريق وهرب.

وتصاعدت دعوات مقاطعة شركة "أوبر" في مصر بعد حادثة "فتاة التجمع" نبيلة عوض، التي أعادت إلى الأذهان مأساة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع، التي لقيت حتفها على إثر محاولة اختطافها والاعتداء عليها.