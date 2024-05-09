مروج الرحيلي تهين منتقدي عمليتها التجميلية الأخيرة (فيديو)

وجهت السعودية مروج الرحيلي إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي، سيلاً من الإهانات والشتائم بحق منتقدي عمليتها الجراحية الأخيرة التي أجرتها في الأنف.

وقالت مروج في مقطع مصور: "أيوة بنات فعلياً هذا أوسخ نوع.. انتبهوا منهم اللي زي كذا.. مرة يخوفوني.. قاعدة كذا بيسك من يوم جت على الدنيا.. وبتروح من الدنيا وهيا بيسك".

وأضافت في هجومها على منتقديها: "من جد تلقوها تقول نفس هذا المبدأ.. اللي يحبني يحبني لنفسي ولطيبتي ووجهها زي القفا بالنهاية".

وتابعت: "طيب شخصيتك حلوة وإنتي من جوا حلوة عادي إنك تعدلي شوية زيادة حتى لو إنتي مرة حلوة، عادي إنه تجيلك فترات تشيني نفسك من كثر الجمال تبدأي تشيني نفسك".

وأكملت: "عادي تكوني طفشانة من كثر ما إنتي حلوة بالزبط مثل هذي الحالات الي تجيني.. خلاص طفشت من كثر ما أنا حلوة.. أوف".