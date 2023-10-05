سيول شديدة تضرب مرسى مطروح في مصر

شهدت بضع مناطق في مدينة مرسى مطروح في مصر، ليلة الخميس، هطول أمطار غزيرة؛ ما أدى إلى تشكل السيول الجارفة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المناطق التي شهدت سيولًا هي وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر، حيث وصلت السيول إلى داخل المنازل.