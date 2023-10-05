سيول شديدة تضرب مرسى مطروح في مصر
شهدت بضع مناطق في مدينة مرسى مطروح في مصر، ليلة الخميس، هطول أمطار غزيرة؛ ما أدى إلى تشكل السيول الجارفة.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المناطق التي شهدت سيولًا هي وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر، حيث وصلت السيول إلى داخل المنازل.
وطالب الأهالي بضرورة تحرك الجهات المسؤولة بسرعة إلى المناطق التي شهدت وصول السيول إليها، وفقًا لما ذكره موقع "القاهرة 24" المحلي.
وكانت محافظة مرسى مطروح شهدت أمطارًا غزيرة وسيولًا في عدد من المناطق، وخاصة منطقة القصر والخروبة ووادي الترويع ووادي شقوق أيضًا، حيث قامت الجهات المحلية بإخلاء السكان في مناطق القصر ووادي الرمل."