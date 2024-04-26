السعودية تحذر من "حملات الحج الوهمية"

حذرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، أوضح المسؤول أن الوزارة رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، ودعا إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.