مغنية شهيرة تزيل "حشوات التجميل" من وجهها وتحذر جمهورها
صدمت مغنية الراب الشهيرة "بهاد بهابي" متابعيها في إنستغرام، بعد إعلانها عن خضوعها لعملية إذابة لحشوات الفيلر من وجهها، محذرة الجميع بالابتعاد عن الحقن التجميلية.
وكتبت بهاد بهابي، التي تبلغ من العمر 21 عاما "لقد أذبت كل حشوات الفيلر في خدودي وشفتي وذقني". وأضافت "توقفوا.
كما أضافت: "لا تفعلوا ذلك إلا إذا كنتم بحاجة ماسة إليه، فالحشوات تجعلكم تبدون أكبر سناً، كما أنها تمنع نظام التصريف اللمفاوي في أجسامكم؛ ما يسبب انتفاخا واضحا في الوجه".
وقالت صحيفة "بيج سيكس" المهتمه بأخبار المشاهير، إن "بهاد بهابي"، واسمها الحقيقي "دانييل بريجولي"، قررت العودة إلى مظهرها الطبيعي بعد ولادة طفلتها الأولى الشهر الماضي.
يذكر أن "بهاد بهابي" تعتبر من أهم نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت شهرة بعد ظهورها ببرنامج "دكتور فيل" في سبتمبر 2016، وفي 2017، أصبحت أصغر مغنية راب تظهر في ترتيب "بيلبورد هوت 100".
ويتابع "بهاد بهابي" على إنستغرام أكثر من 16 مليون شخص، حيث تشاركهم صورا من يومياتها وأعمالها وحياتها الخاصة.