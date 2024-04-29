مغنية شهيرة تزيل "حشوات التجميل" من وجهها وتحذر جمهورها

صدمت مغنية الراب الشهيرة "بهاد بهابي" متابعيها في إنستغرام، بعد إعلانها عن خضوعها لعملية إذابة لحشوات الفيلر من وجهها، محذرة الجميع بالابتعاد عن الحقن التجميلية.

وكتبت بهاد بهابي، التي تبلغ من العمر 21 عاما "لقد أذبت كل حشوات الفيلر في خدودي وشفتي وذقني". وأضافت "توقفوا.

كما أضافت: "لا تفعلوا ذلك إلا إذا كنتم بحاجة ماسة إليه، فالحشوات تجعلكم تبدون أكبر سناً، كما أنها تمنع نظام التصريف اللمفاوي في أجسامكم؛ ما يسبب انتفاخا واضحا في الوجه".