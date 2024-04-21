السعودية.. موظف مطار يقود جهوداً لإعادة خاتم فقدته امرأة مجهولة (فيديو)

شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فصول قصة فريدة، عندما بدأ موظف هناك، جهوداً لإعادة خاتم زواج خاص فقدته امرأة في المطار، بسبب قيمته المعنوية الكبيرة عند صاحبته.

وكشف الموظف عبر مقطع فيديو نشره في حسابه بتطبيق "سناب شات" تفاصيل عثوره على الخاتم، قبل أن تلقى القصة رواجاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، علها تصل لصاحبة الخاتم مجهولة الهوية حتى الآن.

ويقول الموظف إنه عثر على الخاتم عند أحد مقاعد الجلوس في الصالة الخامسة بالمطار، فقرر أخذه خشية أن يضيع خلال تنظيف عمال النظافة للمكان، أو يأخذه أحد الركاب بدلاً من وضعه في قسم المفقودات بالمطار.

وكشف الموظف أن الخاتم ذو قيمة معنوية كبيرة لصاحبته، حيث دونت عليه اسمها واسم آخر يعتقد أن زوجها، بالإضافة لتاريخ يعود لعشر سنوات هي تاريخ زواجهما كما يبدو.