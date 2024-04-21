السعودية.. موظف مطار يقود جهوداً لإعادة خاتم فقدته امرأة مجهولة (فيديو)
شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فصول قصة فريدة، عندما بدأ موظف هناك، جهوداً لإعادة خاتم زواج خاص فقدته امرأة في المطار، بسبب قيمته المعنوية الكبيرة عند صاحبته.
وكشف الموظف عبر مقطع فيديو نشره في حسابه بتطبيق "سناب شات" تفاصيل عثوره على الخاتم، قبل أن تلقى القصة رواجاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، علها تصل لصاحبة الخاتم مجهولة الهوية حتى الآن.
ويقول الموظف إنه عثر على الخاتم عند أحد مقاعد الجلوس في الصالة الخامسة بالمطار، فقرر أخذه خشية أن يضيع خلال تنظيف عمال النظافة للمكان، أو يأخذه أحد الركاب بدلاً من وضعه في قسم المفقودات بالمطار.
وكشف الموظف أن الخاتم ذو قيمة معنوية كبيرة لصاحبته، حيث دونت عليه اسمها واسم آخر يعتقد أن زوجها، بالإضافة لتاريخ يعود لعشر سنوات هي تاريخ زواجهما كما يبدو.
وسلّم الموظف الخاتم لقسم المفقودات في المطار، بينما لم يصل ندائه بعد لصاحبة الخاتم رغم التداول الكبير للقصة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول مدونون تفاعلوا مع القصة، إنهم عرفوا نوع الخاتم، والشركة التي تصنعه، وقدروا قيمته بنحو 30 ألف ريال (نحو 8 آلاف دولار) ما أضفى عليه قيمة مادية أيضاً.
وقال أحد المغردين في موقع "إكس" حيث انتشرت هناك قصة الخاتم ومساعي موظف المطار لإعادته، "الله يوفقك ويسهل أمرك، أكيد بتسمع العلم وبتهرول على صالة 5 ، وكما ذكرت القيمة المعنوية عالية جداً لمثل هذه المقتنيات، الاهم واصلوا بالنشر مشكورين".
وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشارها في جميع أنحاء العالم قبل سنوات، في الوصول لكثير من المفقودات الثمينة والوثائق الهامة التي فقدها أصحابها، عبر تعاون كبير من المدونين عن طريق الوصول لأكبر عدد من الناس.