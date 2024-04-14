دراسة: المحامون الجذابون لديهم فرصة أكبر بالفوز في القضايا
توصلت دراسة أمريكية، إلى أن المحامين من ذوي المظهر الجيد، لديهم فرصة أكبر للفوز بقضاياهم والحصول على أحكام إيجابية من القضاة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة، أن "هذه الميزة تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء وعلى جميع مستويات الخبرة".
وجمع باحث من جامعة إلينوي الأمريكية، بيانات عن أكثر من 1000 قضية أمام المحاكم الأمريكية، ووجد صورا ومقاطع فيديو في قاعة المحكمة للمحامين المشاركين.
ثم طلب الباحث، من مجموعة من المشاركين تقييم المحامين على أساس مستوى جاذبيتهم.
وكشف التحليل، أن "المحامين الذين يُنظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية يتمتعون بمعدلات نجاح أعلى باستمرار وكانوا أكثر عرضة للفوز بالقضايا بشكل مباشر".
وبحسب الصحيفة، "كانت النتائج متسقة بغض النظر عن العرق والجنس لكل من القضاة والمحامين، ومع ذلك، يبدو أن المحاميات الجذابات يحصلن على ميزة أكبر قليلاً، خاصة عند الجدال أمام القضاة الذكور".
وقال الباحث إن النتائج تثير "مخاوف كبيرة" بشأن عدالة النظام القضائي.
وقال مؤلف الدراسة نيكولاس واتربيري لموقع "PsyPost": "أعتقد أن الفكرة الرئيسة هي أن القضاة هم بشر أيضًا".
وتابع: "عندما يكون القضاة مثقلين بالعمل، فإنهم يعتمدون على بعض الاختصارات العقلية نفسها التي يستخدمها الباقون منا لاتخاذ القرارات".