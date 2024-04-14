دراسة: المحامون الجذابون لديهم فرصة أكبر بالفوز في القضايا

توصلت دراسة أمريكية، إلى أن المحامين من ذوي المظهر الجيد، لديهم فرصة أكبر للفوز بقضاياهم والحصول على أحكام إيجابية من القضاة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة، أن "هذه الميزة تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء وعلى جميع مستويات الخبرة".

وجمع باحث من جامعة إلينوي الأمريكية، بيانات عن أكثر من 1000 قضية أمام المحاكم الأمريكية، ووجد صورا ومقاطع فيديو في قاعة المحكمة للمحامين المشاركين.

ثم طلب الباحث، من مجموعة من المشاركين تقييم المحامين على أساس مستوى جاذبيتهم.

وكشف التحليل، أن "المحامين الذين يُنظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية يتمتعون بمعدلات نجاح أعلى باستمرار وكانوا أكثر عرضة للفوز بالقضايا بشكل مباشر".