الفنان العراقي باسل شبيب يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل مسلسله "خيوط الحرير"

قال الكاتب والممثل العراقي باسل شبيب، لـ"إرم نيوز"، إن هذا العام حافل بالدراما العراقية، مشيرا أن حصة قناة العراقية الرسمية كانت هذا العام 10 أعمال، منها اثنان كوميدية وثمانية أعمال متنوعة بين الدرامية والرومانسية والاجتماعية والبوليسية.

وأكد شبيب أنه يشارك في رمضان الحالي بمسلسل من قصته وحواره بعنوان "خيوط حرير"، وهو من إنتاج القناة العراقية وتنفيذ شركة فنون الشرق الأوسط لعمار علوان.

وذكر أن العمل اجتماعي بحت ويتحدث عن ثلاثة أجيال نسائية تتصادم بالمشاكل والأحداث، وتم تصويره في المدن التاريخية والشعبية والأزقة القديمة في العراق.