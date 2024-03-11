الفنان العراقي باسل شبيب يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل مسلسله "خيوط الحرير"
قال الكاتب والممثل العراقي باسل شبيب، لـ"إرم نيوز"، إن هذا العام حافل بالدراما العراقية، مشيرا أن حصة قناة العراقية الرسمية كانت هذا العام 10 أعمال، منها اثنان كوميدية وثمانية أعمال متنوعة بين الدرامية والرومانسية والاجتماعية والبوليسية.
وأكد شبيب أنه يشارك في رمضان الحالي بمسلسل من قصته وحواره بعنوان "خيوط حرير"، وهو من إنتاج القناة العراقية وتنفيذ شركة فنون الشرق الأوسط لعمار علوان.
وذكر أن العمل اجتماعي بحت ويتحدث عن ثلاثة أجيال نسائية تتصادم بالمشاكل والأحداث، وتم تصويره في المدن التاريخية والشعبية والأزقة القديمة في العراق.
وأضاف "أنا أحد أبطال هذا العمل، إلى جانب آسيا كمال وخضير أبو العباس وسعد محسن وطلال هادي واجيان الطائي ونرمين التميمي وأمير إحسان وبعض وجوه الشباب التي تطل لأول مرة".
وأوضح الشبيب أن عمليات التصوير جرت في العاصمة بغداد بالأزقة القديمة وقصورها ومنازلها، واستمرت 70 يوما".
وتابع "نحن الآن في مراحل المونتاج الأخيرة وسنعمل على تسليم جميع الحلقات للقناة العراقية اليوم، على أن تعرض الحلقة الأولى للعمل في اليوم الأول من رمضان".