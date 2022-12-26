جدل في عدن بعد العثور على"قطع أثرية" أثناء عمليات حفر

وناشدت مكاوي عبر مركزها، قيادة السلطة المحلية بالمديرية، والهيئة العامة للآثار، وهيئة المدن التاريخية بسرعة التوجيه بالإيقاف المؤقت للحفريات، وإنزال فريق مختص لتوثيق الموقع، خاصة وأن الموقع مثار جدل بين الباحثين، إذ هناك آراء متباينة حول ما تم العثور عليه إن كان بقايا جامع عدن الكبير الذي بناه الخليفة عمر بن عبدالعزيز أو تعود لعصور أخرى.

وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، أوضحت مكاوي أن: "ماتم العثور عليه هو عدد من قطع الفخار الخاصة بأواني الطبخ والشرب (قلل)، وفخار مزجج، إلى جانب بعض قطع الخزف".

وأضافت: "تم تسليمها إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف، كونها الجهة الرسمية والتي ستقوم بدراستها، علما أن ليس كل الآثار تحتاج إلى أجهزة ومختبرات فحص حديثة لدراستها والكشف عن حقيقتها".