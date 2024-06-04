"ليلة النكد".. حفل فني حزين في الكويت يشهد إقبالا لافتا
يشهد موقع لبيع التذاكر في الكويت إقبالاً لافتاً على شراء تذاكر حفل فني حزين يحمل عنوان "ليلة النكد".
ويحيي حفل "ليلة النكد" خمسة فنانين مصريين معروفين بتقديم الأغاني الحزينة، وهم: "حمادة هلال، وأحمد بتشان، ورامي جمال، ومسلم، وفريد".
وبعد أيام قليلة من بدء بيع تذاكر الحفل الذي يقام في قاعة أحد الفنادق في الكويت، نفد نصفها تقريباً، وسط توقعات بنفادها جميعاً قبل موعد الحفل في 20 يونيو/حزيران الجاري.
ورغم أن هذا النوع من الحفلات قد يبدو غير جذاب بسبب طابع أغانيه الحزين، إلا أن تجارب مماثلة سابقة، بينها حفل ليلة الدموع في السعودية، كشفت عن عشاق كثر لذلك النوع من الحفلات.
وكان لافتاً أن أغلى فئات التذاكر القريبة من المسرح، وشهدت أكبر إقبال على الشراء حتى الآن رغم أن سعر التذكرة فيها 90 دينارا كويتيا (نحو 300 دولار)، في حين تبلغ أقل فئة تذاكر 30 ديناراً (نحو مئة دولار).
وسيغني الفنانون الخمسة في الحفلة ذاتها على مدى أربع ساعات مساء؛ ما يوفر لعشاق ذلك النمط الغنائي وقتاً طويلاً للاستمتاع لفنانينهم المفضلين.
وكتبت إحدى المدونات في ردها على إعلان الحفل، وتدعى هدى: "أجوائي وقياساتي حفلة مسويها علمودي"، فيما يبدو أنها ستكون أول الحاضرين.
وبالطبع، أثار الإعلان عن الحفل استغراب كثيرين أيضاً، يبدو لهم أن الحفلات للفرح فقط، ولا يتوقعون أن أحداً يفضل حفلة حزينة، وكتب أحدهم ساخراً "الي يضحك يطلعونه برا".