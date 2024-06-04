"ليلة النكد".. حفل فني حزين في الكويت يشهد إقبالا لافتا

وكان لافتاً أن أغلى فئات التذاكر القريبة من المسرح، وشهدت أكبر إقبال على الشراء حتى الآن رغم أن سعر التذكرة فيها 90 دينارا كويتيا (نحو 300 دولار)، في حين تبلغ أقل فئة تذاكر 30 ديناراً (نحو مئة دولار).

وسيغني الفنانون الخمسة في الحفلة ذاتها على مدى أربع ساعات مساء؛ ما يوفر لعشاق ذلك النمط الغنائي وقتاً طويلاً للاستمتاع لفنانينهم المفضلين.

وكتبت إحدى المدونات في ردها على إعلان الحفل، وتدعى هدى: "أجوائي وقياساتي حفلة مسويها علمودي"، فيما يبدو أنها ستكون أول الحاضرين.

وبالطبع، أثار الإعلان عن الحفل استغراب كثيرين أيضاً، يبدو لهم أن الحفلات للفرح فقط، ولا يتوقعون أن أحداً يفضل حفلة حزينة، وكتب أحدهم ساخراً "الي يضحك يطلعونه برا".