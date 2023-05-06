حصيلة الفيضانات في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 200 قتيل

والسبت، قال توما باكينغا، المسؤول المحلي في منطقة كاليهي الأكثر تضررا جراء الفيضانات: "هنا في بوشوغو، تم إلى الآن انتشال 203 جثث".

وأكد في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية أنه لا يمكن حاليا تحديد مدى الأضرار البشرية والمادية.

وغرقت قرى في منطقة كاليهي غرب بحيرة كيفو التي تشكل الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حين ارتفع منسوب بحيرات إلى حد كبير، وفق ما أفاد مسؤول محلي الجمعة. والقرى الأكثر تضررا هي شابوندو وبوشونغو ونياموكوبي.

وأشار باكينغا، السبت، إلى تسجيل انخساف للتربة في نياكومبي حيث كانت السوق المحلية مقامة الخميس.