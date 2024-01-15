نجم بريطاني يتعرض لهجوم بعد تأييده حملة ضد إسرائيل

تعرض غاري لينيكر، مُقدم برنامج "مباراة اليوم" الشهير في المملكة المتحدة، لهجوم وانتقاد من النواب وقادة الجالية اليهودية في البلاد؛ بعد تأييده حملة فلسطينية تدعو لمنع إسرائيل من المشاركة في بطولات كرة القدم الدولية.

وقالت صحيفة "التايمز البريطانية"، إن الحملة ضد معاداة السامية وأعضاء البرلمان أدانت لينيكر لتأييده بيانًا صادرًا عن الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.

وأشارت إلى أن البيان الفلسطيني، الذي أعاد لينيكر نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، يحث "FIFA" واللجنة الأولمبية الدولية على فرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.