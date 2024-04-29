انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي بمطار الملك خالد الدولي في السعودية

شهد مطار اللك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض حادثة انحراف طائرة تابعة لشركة "ناس" للخطوط الجوية، قادمة من الدوحة، عن مسارها على المدرج الرئيسي.

وجاء في بيان توضيحي من المطار: "أنه في يوم الأحد الساعه 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".

وأضاف البيان: "بعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار".

وتابع البيان: "توضح إدارة مطار الملك خالد الدولي للجميع بأنه ولله الحمد لا يوجد أي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة".