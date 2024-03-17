دراسة: الإصابة بالربو لدى الأطفال تتضاعف في ضواحي المدن

وخلافا للتوقعات، وجد الباحثون أن انتشار الربو زاد في المناطق الخارجية للمدن، وليس في ضواحي المدن الداخلية حيث من المتوقع أن تشكل حركة المرور الكثيفة وتلوث الهواء مخاطر أكبر.

وأشاروا إلى أن "النمط الذي نراه هو زيادة خطر الإصابة بالربو في المناطق الخارجية من المدن“.

وكشفت الدراسة أن الضواحي ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض أظهرت ارتفاع معدل انتشار الربو في مرحلة الطفولة، وهو ما يمثل ما لا يقل عن نصف التباين المكاني. بالإضافة إلى ذلك، لعبت العوامل المناخية وتلوث الهواء الخارجي دورًا مهمًا في انتشار الربو، مع عوامل مجتمعية تفسر الأنماط الملحوظة.

وسلطت الدراسات السابقة الضوء على التأثير القوي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية على مخاطر الربو على مستوى العالم.

وقد تم تحديد عوامل مثل الإجهاد الأسري المزمن، وسوء نوعية السكن، والعادات الغذائية، والسمنة كعوامل مساهمة.

وتؤكد النتائج التحديات التي تواجهها الحكومات والسلطات الصحية في مكافحة الربو لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإنها توفر أيضًا رؤى قيمة لتخطيط التدخلات والمبادرات السياسية.