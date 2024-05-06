مطر إكليلي وطحالب.. الشمس كما لم ترها من قبل (فيديو)

ولفتت وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن المناطق الأكثر سطوعًا في الشمس تصل درجات حرارتها إلى نحو مليون درجة مئوية، على النقيض من المناطق الأكثر برودة والأكثر قتامة التي تمتص الإشعاع.

وتوفر المهمات، مثل: "سولار أوربيتر"، جنبا إلى جنب مع "باركر سولار بروب" ومرصد "سولار ديناميكس"، رؤى مهمة حول ديناميكيات الشمس، ما يعزز فهمنا للجرم السماوي الذي يزوّد نظامنا الشمسي بالطاقة.