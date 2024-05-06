مطر إكليلي وطحالب.. الشمس كما لم ترها من قبل (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، نشرته وكالة الفضاء الأوروبية في مهمة لـ "سولار أوربيتر"، لقطات مذهلة لنجم الشمس، وغلافه الجوي الخارجي.
ويعرض الفيديو الذي نشرته الوكالة، هياكل بلازما ريشية تشبه الشعر، تتبع خطوط المجال المغناطيسي؛ ما يعطي الشمس مظهرًا رقيقًا، كما يظهر بعض الميزات، مثل: الطحالب الإكليلية، والشويكات، والمطر الإكليلي، ويقدم كل منها نظرة ثاقبة لديناميكيات الشمس المعقدة.
ولفتت وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن المناطق الأكثر سطوعًا في الشمس تصل درجات حرارتها إلى نحو مليون درجة مئوية، على النقيض من المناطق الأكثر برودة والأكثر قتامة التي تمتص الإشعاع.
وتوفر المهمات، مثل: "سولار أوربيتر"، جنبا إلى جنب مع "باركر سولار بروب" ومرصد "سولار ديناميكس"، رؤى مهمة حول ديناميكيات الشمس، ما يعزز فهمنا للجرم السماوي الذي يزوّد نظامنا الشمسي بالطاقة.