لم يأت أحد للاحتفال معها.. عيد ميلاد يكسر قلب طفلة
عاشت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام حفل عيد ميلاد سيئا لم يحضره أحد من المدعوين بما في ذلك أقاربها.
وقالت والدة الطفلة وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها غضبت كثيرًا من عدم حضور المدعوين لحفل ميلاد ابنتها خاصة جد الطفلة وخالها، وإن تكلفة الحفل قد تجاوزت الـ 400 دولار.
وبكت الأم التي تعيش في ولاية لاس فيغاس الأمريكية خلال عرضها لمقطع فيديو، تظهر ما قامت به من تزيين لحديقتها الخلفية، إلى جانب الأطعمة والألعاب المعروضة التي كان من المفترض أن يستمتع بها الأطفال.
وقالت الأم خلال مقطع الفيديو إن الضيوف لم يحضروا غالبًا بسبب إصابة ابنها، دون أن توضح تفاصيل مرضه، والذي ظهر وهو يمسح دموعه وهو على مقعد في الحديقة.
وبين تقرير الصحيفة، أن غالبية الضيوف هم من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.
وأشارت الأم إلى أنها حاولت مراسلة المدعوين طوال اليوم لكن تم تجاهلها، وقررت منذ ذلك الحين قطع الاتصال بهم.
وبينت أنها تلقت سيلًا من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من الضيوف الغائبين في صباح اليوم التالي، لكنها تعهدت بأنها "لن تقيم حفلًا مجددًا أبدًا".
وأبدى العديد من الناس تعاطفهم من قصة الفتاة الحزينة، حيث شارك البعض تجاربهم الخاصة في عدم الحضور لحفلات أطفالهم.
وكتب أحد الأشخاص: "لقد حدث هذا لي. لم أقم بعدها بدعوة أي شخص مرة أخرى"، بينما قال آخر: "لم يحضر أحد حفل عيد ميلاد ابنتي التاسع.. قلبي لا يزال مكسورًا".