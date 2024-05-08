لم يأت أحد للاحتفال معها.. عيد ميلاد يكسر قلب طفلة

عاشت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام حفل عيد ميلاد سيئا لم يحضره أحد من المدعوين بما في ذلك أقاربها.

وقالت والدة الطفلة وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها غضبت كثيرًا من عدم حضور المدعوين لحفل ميلاد ابنتها خاصة جد الطفلة وخالها، وإن تكلفة الحفل قد تجاوزت الـ 400 دولار.

وبكت الأم التي تعيش في ولاية لاس فيغاس الأمريكية خلال عرضها لمقطع فيديو، تظهر ما قامت به من تزيين لحديقتها الخلفية، إلى جانب الأطعمة والألعاب المعروضة التي كان من المفترض أن يستمتع بها الأطفال.