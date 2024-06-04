فنان مصري يكشف تعرضه للسرقة بمهرجان "كان" السينمائي
كشف الفنان المصري أحمد كمال عن تعرضه للسرقة فور وصوله فرنسا لحضور فعاليات مهرجان "كان السينمائي"؛ مما دعاه للعودة إلى مصر دون أن يحضر المهرجان.
وقال كمال خلال لقاء تلفزيوني: "بعد أن وصلت إلى فرنسا من أجل المشاركة في المهرجان، وأثناء تواجدي في مدينة "نيس" القريبة للغاية من مدينة "كان" التي يقام بها المهرجان، تعرضت للسرقة في محطة القطارات، وتم الاستيلاء على أموالي بأكملها".
وأضاف: "تعرضت للخداع أنا ومجموعة من الصحفيات المصريات اللواتي كن برفقتي، لكني الوحيد الذي تعرض إلى السرقة، ولم يبق معي سوى جواز السفر وباقي الأوراق الخاصة بي، وفقدت النقود بأكملها".
وبين الفنان المصري: "ما حدث أثر على حالتي المزاجية بالسلب، وجعلني أقرر العودة إلى مصر، وعدم مشاهدة فيلمي "شرق ١٢" الذي يشارك في المهرجان، ولم أحضر الفعاليات الخاصة بالمهرجان".
وواصل: "مجموعة من الصحافيات المصريات وقفن إلى جانبي في أزمتي، وقدمن إلي المساعدة المعنوية والمادية، كي أتمكن من العودة إلى مصر، بعدما شعرت بأنني لن أكون سعيدا أو مرتاحا إن قررت البقاء".
ولفت كمال إلى أن منتجة الفيلم، أقامت عرضا خاصا له وحده في مصر، من أجل أن يشاهد فيلمه "شرق 12"، الذي عرض في المهرجان، ولم يتمكن وقتها من مشاهدته.