فنان مصري يكشف تعرضه للسرقة بمهرجان "كان" السينمائي

كشف الفنان المصري أحمد كمال عن تعرضه للسرقة فور وصوله فرنسا لحضور فعاليات مهرجان "كان السينمائي"؛ مما دعاه للعودة إلى مصر دون أن يحضر المهرجان.

وقال كمال خلال لقاء تلفزيوني: "بعد أن وصلت إلى فرنسا من أجل المشاركة في المهرجان، وأثناء تواجدي في مدينة "نيس" القريبة للغاية من مدينة "كان" التي يقام بها المهرجان، تعرضت للسرقة في محطة القطارات، وتم الاستيلاء على أموالي بأكملها".

وأضاف: "تعرضت للخداع أنا ومجموعة من الصحفيات المصريات اللواتي كن برفقتي، لكني الوحيد الذي تعرض إلى السرقة، ولم يبق معي سوى جواز السفر وباقي الأوراق الخاصة بي، وفقدت النقود بأكملها".