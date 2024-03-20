محكوم بالسجن 100 عام.. ضبط رجل أعمال مصري هارب

قبضت السلطات المصرية، على رجل أعمال هارب من 56 حكمًا قضائيًا تعادل محكوميتها 102 سنة سجنًا.

وتبين أن المتهم الذي يملك شركة استثمار عقاري، استولى على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بحجة استثمارها لهم. لكنه جمعها وفرَّ هاربًا، وتم تحرير محاضر ضده غيابيًا.

وألقي القبض على المتهم المعروف إعلاميًا بـ «مستريح مصر الجديدة»، ليتم ترحيله إلى منطقة مصر الجديدة، بعدما تبين أن هناك مجموعة من الأشخاص حصلوا على عدة أحكام قضائية ضده.

وبحسب تحريات مباحث القاهرة، فإن رجل الأعمال المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، قُبض عليه في محافظة المنوفية.