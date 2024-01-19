زوجة الشاعر المصري أمير طعيمة تعلن طلاقهما رسميا

وكانت جيني طعيمة أعلنت انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها أمير طعيمة في نوفمبر الماضي، مشيرة أنها ستظل تحترمه وتعتز به.

ونشرت جينى طعيمة، منشورًا تتهم فيه أكرم حسني بأنه السبب في خراب علاقتها بزوجها أمير طعيمة، عبر حسابها في فيسبوك، وقالت "سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها".

وأضافت "أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم".