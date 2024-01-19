زوجة الشاعر المصري أمير طعيمة تعلن طلاقهما رسميا
أعلنت المطربة المعتزلة جيني طعيمة طلاقها رسميا من الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة، بعد انفصالهما منذ شهرين.
وكتبت جيني طعيمة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تم الطلاق الرسمي وليس انفصال، وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله".
وكانت جيني طعيمة أعلنت انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها أمير طعيمة في نوفمبر الماضي، مشيرة أنها ستظل تحترمه وتعتز به.
ونشرت جينى طعيمة، منشورًا تتهم فيه أكرم حسني بأنه السبب في خراب علاقتها بزوجها أمير طعيمة، عبر حسابها في فيسبوك، وقالت "سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها".
وأضافت "أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم".
وتابعت جينى طعيمة "استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها، ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت.. يا رب تكون مرتاح أنت وهو.. أمير طعيمة حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهو".