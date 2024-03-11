كيليان ميرفي يفوز بأوسكار "أفضل ممثل" عن فيلم "أوبنهايمر"

حصد الفنان الأيرلندي كيليان ميرفي، أول جائزة أوسكار في مسيرته، بعد أن فاز بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في فيلم "أوبنهايمر".

وكان ترشيح كيليان ميرفي عن دوره في "أوبنهايمر" للأوسكار هو أول ترشيح له في تاريخ المسابقة العريقة.

ويروي الفيلم قصة عالم الفيزياء الذي تولى قيادة مشروع الولايات المتحدة لتطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتأتي الجائزة ختاماً لموسم جوائز ناجح للممثل الأيرلندي، البالغ من العمر 47 عاماً، والذي كان قد حصل أيضاً على جائزة "جولدن جلوب" وجائزة "بافتا" وجائزة "نقابة ممثلي الشاشة" لأدائه في الفيلم نفسه.

وفاز المخرج كريستوفر نولان بجائزة "أفضل مخرج" عن ذات الفيلم.

وأقيم، الأحد، بالتوقيت المحلي، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ 96، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.