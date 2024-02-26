معجم الحرب يكتسح الشعر السوري

يحضر معجم الحرب بقوّة في الشعر السوري، منذ أكثر من عقد من الزمن، لا على مستوى المفردات وحسب، بل على صعيد الصورة والانطباعات العدمية التي أثخنت القصيدة بفداحة الفقد واعتياد الموت والدمار.

ويلاحظ المتابع لإصدارات دور النشر ومواقع التواصل، ولادة قبيلة كبيرة من الشعراء الشباب، الذين خرجوا على المعاني المألوفة، وتمرّدوا على المنابر التقليدية، ليقدموا نصًّا مكتوبًا باللحم النيئ، كما يقول النقاد.