تتويج تشارلز الثالث يعادل في نظر محبي "ذي كراون" موسما كاملا من المسلسل

واضطرت "نتفليكس" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أن تضيف في أسفل الصفحة الرئيسية لمسلسلها عبارة توضح أنه عمل "روائي" يستند على وقائع حقيقية، بعدما كانت ترفض اتخاذ هذه الخطوة.

ويُعتبر "ذي كراون" أحد أكبر نجاحات "نتفليكس"، إذ احتل المسلسل في موسمه الخامس الذي أصبح متاحاً في تشرين الثاني/نوفمبر، أحد المراكز العشرة الأولى في 88 دولة. ورفضت "نتفليكس" التي كان عدد مشتركيها 230,75 مليون في كانون الثاني/يناير، الإفصاح عن الإحصاءات المتعلقة بعدد مشاهدات المسلسل.

"المزيد من الشاي والبسكويت"

واجتذب التتويج الضخم للملكة إليزابيث الثانية عام 1953 أكثر من 27 مليون مشاهد في المملكة المتحدة وحدها وفقا للموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، في وقت لم تكن أجهزة التلفزيون متوافرة لدى جميع الأسر.

وخصص "ذي كراون" لاحتفال التتويج هذا إحدى حلقات موسمه الأول الذي عُرض عام 2016، معيداً بأدق التفاصيل تكوين الاحتفال من خلال مزج مشاهد صوّرت على خلفية خضراء مع صور أرشيفية حقيقية من محطة "بي بي سي".

وجعلت هذه الحلقة ماري، وهي معلمة في مونتريال، ترغب في مشاهدة احتفال التتويج على الهواء مباشرة لتتمكن من "رؤية كل التفاصيل اللوجستية ومقارنة الاحتفالين قليلا".

وأثار المسلسل اهتمام المرأة الخمسينية بالنظام الملكي البريطاني. وتتابع "بعد كل حلقة كنت أتنقل من موقع إلى آخر لاكتشاف ما هو صحيح أم لا".

وتضمّن المسلسل مشهد مسحة إليزابيث الثانية الذي لم يُنقل يومها وأبقي بعيداً عن أنظار الجمهور، سيواصل الملك تشارلز هذا التقليد المتمثل في عدم تصوير هذا الجزء من الاحتفال.