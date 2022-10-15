في ظل التضخم.. 9 طرق بسيطة لكسب المال عبر الإنترنت

في ظل وصول التضخم إلى مستويات قياسية، يحاول بعض الأشخاص الاعتماد على تقليل النفقات أو التخلي عن بعض الرفاهيات للتخلص من الضغوطات المادية، لكن هذه الوسيلة قد لا تكون كافية في معظم الأوقات.

ونشرت شبكة "سي. بي. أس. نيوز" الأمريكية، تقريراً عبر موقعها الإلكتروني، لمساعدة الأشخاص على كسب مال إضافي، خاصة عبر الإنترنت، حيث أورد التقرير تسع طرق سهلة لتحقيق هذا الهدف.

استطلاعات الرأي عبر الإنترنت

قد يكون إبداء الرأي والمشاركة في أبحاث السوق، طريقة بسيطة لكسب المال عبر الإنترنت. وتوجد بعض المواقع التي تشتهر بتلك الاستطلاعات، مثل "Survey Junkie" و"Swagbucks" و"OneOpinion" و"Ipsos iSay".

وذكر تقرير الشبكة الأمريكية أنه على الرغم من وجود العديد من المواقع التي تمنح الأشخاص المال مقابل الاستطلاعات، لكنها لن تحقق أرباحاً كبيرة. فعلى سبيل المثال، قال موقع "Swagbucks" إن أعضاءه يكسبون حوالي 1 دولار إلى 5 دولارات في اليوم الواحد.

إنشاء مدونة

يستطيع الشخص أن يكسب الأموال عن طريق إنشاء مدونات، بشكل صحيح. وذكر التقرير أن مفتاح النجاح في هذا المجال هو "التخصص"، حيث يحدد الشخص ما يميزه ثم يقوم ببناء قاعدة جماهيرية بناءً على ذلك، ثم بعد ذلك تأتي خطوة إنشاء المدونة.

ومن خلال المدونة، يمكن للأشخاص ممارسة التسويق بالعمولة؛ أي كسب عمولة عند نقر الأشخاص على رابط في المدونة أو شراء منتج من خلالها. كما يمكن كسب المال عن طريق الإعلانات المعروضة عليها (المدونة)، حيث يمكن تحقيق ذلك عن طريق أداة مثل "Google Adsense".

"منصات التوظيف المؤقت"

توجد العديد من المنصات عبر الإنترنت التي تدعم التوظيف المؤقت، حيث يمكن للأشخاص القيام بمهام صغيرة للشركات في جميع أنحاء العالم؛ مثل "تحرير المحتوى" أو "إجراء استطلاع" أو "تفريغ مقاطع صوتية ونسخها".

وتوفر منصات مثل "Fiverr" و"Freelancer.com" و"Upwork"، الفرصة للأشخاص الذين يمتلكون مهارات معينة؛ مثل "كتابة الإعلانات" أو "التحرير" أو "تصميم الرسومات"، للتواصل مع العملاء المحتملين من خلالها.

إنشاء متجر إلكتروني

يمكن للأشخاص المبدعين أو أصحاب الأذواق المميزة إنشاء متاجر إلكترونية لبيع أي شيء ينشدونه، بدءاً من المجوهرات أو الاكسسوارات والملابس، وصولاً إلى الأعمال الفنية، وغيرها من الأفكار.

كما يمكن إنشاء متجر للشحن السريع عن طريق إدارة واجهة متجر بشكل أساسي. وبمعنى آخر، عندما يطلب أحد العملاء منتجاً، يقوم صاحب المتجر بتوفير طلبه من طرف ثالث (عادة ما يكون الشركة المصنعة أو البائع أو تاجر الجملة)، وشحنه مباشرةً إلى العميل وكسب عمولة من خلال تلك العملية السريعة.

قناة يوتيوب

يمكن لصناع المحتوى والمبدعين جني الكثير من الأموال من خلال منصة "يوتيوب"، وهو أمر لا يتطلب بالضرورة الكثير من الخبرة أو العمل الشاق. وعلى سبيل المثال، يمكن تقديم مقاطع فيديو إرشادية أو تعليمية حول أي موضوع شيق، كما يمكن إجراء المقابلات مع الخبراء المتخصصين وتقديم النصائح.

ويلجأ العديد من الأشخاص الماهرين في ألعاب الفيديو إلى تقديم مقاطع أثناء اللعب بالإضافة إلى إمداد المشاهدين بمعلومات حول أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة التي يمكن استخدامها في اللعب.

ويمكن كسب المال عن طريق إعلانات "غوغل"، بالإضافة إلى جني الأموال من العضويات والاشتراكات والبث المباشر.

نسخ النصوص

يمكن للأشخاص الماهرين إجراء "أعمال النسخ عبر الإنترنت" مقابل النقود، وهي عملية بسيطة تتطلب الاستماع إلى الملفات الصوتية وكتابه ما يتم سماعه. ويتم الدفع مقابل كل قطعة، لذا كلما زادت سرعة الكتابة، كان ذلك أفضل من الناحية المالية.

وتوفر مواقع إلكترونية، مثل "GoTranscript" و"TranscribeMe"، العديد من الأعمال والقطع النصية التي تحتاج إلى التفريغ والنسخ مقابل الاموال.

اختبار المواقع والتطبيقات

بعض المواقع الإلكترونية تهدف إلى إيجاد الأشخاص البارعين في التكنولوجيا بغرض اختبار بعض مواقع الويب أو تطبيقات رقمية ومتابعتها والإبلاغ عن أي خلل بها، وهي عملية تتم أيضاً مقابل النقود.

وعلى سبيل المثال، توفر مواقع، مثل "UserTesting.com"، اختبارات للمواقع والمنتجات الجديدة من العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "HP" و"Hello Fresh" و"Subway".

بيع الصور المميزة

أما عن الأشخاص البارعين في التصوير والذين يلتقطون الكثير من الصور، فيمكنهم كسب الأموال الإضافية عن طريق بيع لقطاتهم عبر الإنترنت.

ومن خلال العديد من المواقع، مثل "Fine Art America"، يمكن تحميل الصور المميزة وإدراجها في قسم البضائع التي يتم بيعها.

المساعدة افتراضيًا

تحولت شركات من مختلف أنحاء العالم إلى العمل من المنزل منذ جائحة كورونا، لذا فمن المنطقي أن يكون الأشخاص في حاجة إلى مساعدين عن بُعد.

وتوفر مواقع إلكترونية، مثل "Indeed"، الفرصة للأشخاص للعمل مع شركات تحتاج إلى من يقوم بالأعمال المكتبية أو الكتابة أو إدارة الوسائط الاجتماعية. وكل ما على المتقدم فعله هو اختيار الفئة المناسبة له لإبراز مهاراته.