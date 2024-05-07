صالح الشادي يكشف تفاصيل مثيرة عن رحلة علاج محمد عبده (فيديو)

كشف الشاعر السعودي صالح الشادي تفاصيل مثيرة عن رحلة العلاج من السرطان التي مر بها مواطنه الفنان محمد عبده، الذي كشف مؤخراً عن إصابته بسرطان البروستاتا.

وقال الشادي، في مقابلة متلفزة، إن "محمد عبده بطبيعته كتوم وأقرب الناس له لا يعرف ما يدور في داخله ودائماً يلتزم الصمت تجاه كثير من الأمور حتى يأتي وقت معين ويطلقها".

وأضاف: "أعتقد أن محمد عبده لم تكن لديه رغبة في إعلان إصابته بمرض السرطان لولا التسريبات المقصودة التي حصلت من خلال المراسلات بينه وبين الأمير بدر يرحمه الله".

وتابع: "بدأ محمد عبده العلاج في مستشفى بفرنسا، والحالة بدأت قبل شهر رمضان، وكنت أتواصل معه ورغم ذلك كان الرجل بشوشاً وصاحب نكتة وتراه وكأنه يعيش في قمة السعادة ولم يكن يظهر أي شيء".

وأردف: "رفض الفنان استكمال العلاج في فرنسا لرغبته في العلاج في بلده، وعاد إلى جدة واستكمل علاجه في مستشفى الحرس الوطني، وكان هناك فريق من الأطباء يتابع حالته، في فرنسا ودبي وجدة".

وأشار إلى أنه "تم وضع خطة علاجية جميلة والحمدلله أنزيم السرطان الآن نزل بشكل غير متوقع في شهر رمضان وأخذ آخر جرعة تقريباً قبل أواخر رمضان".

واستكمل الشادي قائلاً: "بعد ما أنهى العلاج اعتكف في مكة وأكمل العشر الأواخر، وفي العيد عانى من الزكام واعتذر عن البحرين، وبعدها وجد أن من الحكمة أن يستقر الوضع صحياً وكان مطمئناً، وقال لي إنه سيتفرغ لبعض الأعمال، وناقشنا معاً الكثير من الأعمال.