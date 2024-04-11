متلازمة نادرة تحرم شابة من تناول الطعام (صور)
شخص الأطباء، إصابة شابة بريطانية بحالة نادرة، جعلتها تعاني من حساسية تجاه جميع الأطعمة، باستثناء أربعة أنواع منها.
وبحسب ما أورده موقع "ياهو نيوز"، بدأت إيمي فرانسيس سميث، البالغة من العمر 32 عامًا، تعاني من ردود فعل تحسسية شديدة وغير متوقعة، تجاه الطعام في عام 2015.
وأدركت إيمي للمرة الأولى أنها تعاني من مرض، عندما بدأت تظهر عليها ردود فعل تحسسية في كل مرة أكلت فيها الليمون، أو الفول السوداني، والطماطم.
ولاحقا تطورت الحساسبة لتصبح أكثر شدة، وفي مرحلة ما، عانت من حساسية استمرت 50 يومًا على التوالي.
وفي نهاية المطاف، لم تتمكن إيمي من هضم سوى أربعة أطعمة، وهي لحم البقر، والكمثرى، والكوسا، والأرز؛ ما تركها تعاني من سوء تغذية شديد، بحسب ما أكده الأطباء المشرفون على حالتها.
وأوضحت إيمي "كنت أعاني من سوء التغذية؛ لأنني لم أتمكن من تناول سوى لحم البقر والكمثرى والكوسا والأرز مدة ستة أشهر على الأقل".
وتابعت "أصبح الأمر أشبه بمقامرة في كل مرة أتناول فيها شيئا جديدا، لم أكن أعرف ما يمكنني تناوله وما لا أستطيع تناوله. لقد كانت سنوات مرعبة للغاية."
إلى جانب الطعام، اكتشفت إيمي أيضًا أنها تعاني من "حساسية" تجاه المياه الغازية، ووسائل النقل العام، ومعطرات الهواء، وحتى الطقس الحار والبارد.
وبعد عامين من العذاب، شخص الأطباء إيمي بمتلازمة تنشيط الخلايا البدينة (MCAS)، والتي يمكن أن تتسبب في إصابة الشخص بردود فعل تحسسية شديدة ومتكررة.
كما تم تشخيص إصابتها بمرض كرون ومتلازمة إهلرز-دانلوس، والأخيرة عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تؤثر على الأنسجة الضامة في الجسم.