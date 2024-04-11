متلازمة نادرة تحرم شابة من تناول الطعام (صور)

شخص الأطباء، إصابة شابة بريطانية بحالة نادرة، جعلتها تعاني من حساسية تجاه جميع الأطعمة، باستثناء أربعة أنواع منها.

وبحسب ما أورده موقع "ياهو نيوز"، بدأت إيمي فرانسيس سميث، البالغة من العمر 32 عامًا، تعاني من ردود فعل تحسسية شديدة وغير متوقعة، تجاه الطعام في عام 2015.

وأدركت إيمي للمرة الأولى أنها تعاني من مرض، عندما بدأت تظهر عليها ردود فعل تحسسية في كل مرة أكلت فيها الليمون، أو الفول السوداني، والطماطم.

ولاحقا تطورت الحساسبة لتصبح أكثر شدة، وفي مرحلة ما، عانت من حساسية استمرت 50 يومًا على التوالي.

وفي نهاية المطاف، لم تتمكن إيمي من هضم سوى أربعة أطعمة، وهي لحم البقر، والكمثرى، والكوسا، والأرز؛ ما تركها تعاني من سوء تغذية شديد، بحسب ما أكده الأطباء المشرفون على حالتها.

وأوضحت إيمي "كنت أعاني من سوء التغذية؛ لأنني لم أتمكن من تناول سوى لحم البقر والكمثرى والكوسا والأرز مدة ستة أشهر على الأقل".

وتابعت "أصبح الأمر أشبه بمقامرة في كل مرة أتناول فيها شيئا جديدا، لم أكن أعرف ما يمكنني تناوله وما لا أستطيع تناوله. لقد كانت سنوات مرعبة للغاية."