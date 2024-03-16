زياد برجي يعلن عن تطور قضائي جديد في أزمته مع إليسا

كشف الفنان اللبناني زياد برجي عن تطور قضائي جديد في أزمته مع مواطنته إليسا، بعد أن ادّعت النيابة عليها بسبب ذمها له.

وأعلن جان قيقانو محامي زياد برجي، أن "النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ادّعت على الفنانة إليسا، بجرم المادة 582 من قانون العقوبات، لإقدامها على الذم بزياد البرجي، وتمّت إحالتها للمحاكمة، أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت".

وشارك برجي هذا الإعلان عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" وعلق عليه بالقول: "من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة، بس لما منتعرّض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا، من واجبنا إنو ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن".

وأضاف برجي: "هيدا هوي ردنا يلي بهديه لكل الناس الي بتحبني، لأهلي وأصحابي وأهم شي لأحلى فانز بالدني".