فنان عراقي يجسد "الفاشنيستا" على شكل "جاموسة"‎

وقال خلال تعريفه بالعمل: "ربما قسوت في اللوحة بما يتطلبه المعنى، إذ ربطت في تجسيدي للعمل بين وجه الجاموسة (سميرة) التي صارت ترنداً في العراق، وبين هيئة وجسد الفاشنيستا التي تخرج لتبث (لايف) عن يومياتها".

واختزل الحضاري أيدي "الجاموسة" وأرجلها في منحوتته مركزاً على منطقتي الصدر والأرداف، في مقاربة باهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأماكن في طرحها لموضوعات الفاشنيستات.