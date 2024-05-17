فنان عراقي يجسد "الفاشنيستا" على شكل "جاموسة"
أثار الفنان والنحات العراقي لؤي الحضاري الجدل في معرض "تركيب" بعمله الفني "فاشنيستا"، والذي تمثل بجسد "جاموسة" مكتنزة في منطقتي الصدر والأرداف.
واعتبر الحضاري هذا العمل الذي عرض في بغداد نوعاً من المواجهة مع الدخلاء على عالم الفن والإبداع عموماً.
وقال خلال تعريفه بالعمل: "ربما قسوت في اللوحة بما يتطلبه المعنى، إذ ربطت في تجسيدي للعمل بين وجه الجاموسة (سميرة) التي صارت ترنداً في العراق، وبين هيئة وجسد الفاشنيستا التي تخرج لتبث (لايف) عن يومياتها".
واختزل الحضاري أيدي "الجاموسة" وأرجلها في منحوتته مركزاً على منطقتي الصدر والأرداف، في مقاربة باهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأماكن في طرحها لموضوعات الفاشنيستات.
ويزخر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بانتقاد من يسمونهن "الفاشنيستات والبلوغرات"، خصوصا مع الإثراء "السريع" الذي يرافق عملية شهرتهن.