مسؤول كبير في الفاتيكان يدعو إلى فتح باب الزواج للكهنة

قال مسؤول كبير في الفاتيكان، الأحد، إن الكنيسة الكاثوليكية يجب أن "تفكر جديا" في السماح للكهنة بالزواج.

وأضاف رئيس أساقفة مالطا تشارلز شيكلونا، وهو أيضا مستشار للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ويشغل منصب الأمين المساعد في مكتب الفاتيكان العقائدي، في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف مالطا "ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها ذلك علنا وسيبدو ذلك هرطقة لبعض الناس".

واستبعد البابا فرنسيس أي فرصة لتغيير القاعدة الكاثوليكية الرومانية التي تلزم الكهنة بعدم الزواج. لكن هذا ليس ضمن العقائد الرسمية للكنيسة وبالتالي يمكن أن يغيرها البابا في المستقبل. ولم يرد متحدث باسم الفاتيكان على طلب للتعليق حتى الآن.

وأشار شيكلونا (64 عاما)، الذي اشتهر بتحقيقاته في جرائم الاعتداء الجنسي، إلى أنه سُمح للكهنة بالزواج في الألفية الأولى من تاريخ الكنيسة وأن الزواج مسموح به اليوم في الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية.