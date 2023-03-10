لحظة هروب تمساح ضخم من نادي غولف في فلوريدا

تمكن تمساح ضخم في أحد نوادي الغولف بفلوريدا من تمزيق سياج معدني تم تركيبه حديثا واختراقه بسهولة شديدة، وفقا لـ"ديلي ميل" البريطانية.

وشارك شخص يدعى "مات ديفيت" مقطع فيديو للتمساح على وسائل التواصل الاجتماعي حصد تفاعلا واسعا.

وأوضح ديفيت أن الألمنيوم معدن خفيف الوزن، ولكنه يستخدم في بناء الفواصل التي تهدف لإبعاد الزواحف عن الساحات، ما أثار مخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث بعد تخطي هذا التمساح للسياج.