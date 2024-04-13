هذه الشواطئ الأوروبية ملوثة وغير آمنة صحيًا

كشف تقرير لصحيفة "التلغراف" أن العديد من الشواطئ الأوروبية معرضة للتلوث، وأن السباحة فيها غير آمنة صحيًا.

وتؤثر العديد من العوامل على جودة المياه، بدءًا من تسرب مياه الصرف الصحي إلى هبوب العواصف والقمامة البحرية، والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، والجريان السطحي الزراعي، والتلوث الصناعي.

وبحسب التقرير، ليست المملكة المتحدة، التي تلقت قدراً كبيراً من الدعاية حول بحارها وأنهارها غير النظيفة، وحدها التي لديها منتجعات ساحلية غير آمنة صحيًا؛ فها هي أوروبا أيضًا تمتلك نصيبًا من الشواطئ الملوثة.