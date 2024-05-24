11 قتيلاً بانفجار في أحد أكبر المصانع في تنزانيا‎

قتل 11 شخصاً وأصيب اثنان آخران بجروح، الخميس، جراء انفجار وقع في مصنع كبير للسكر في شرق تنزانيا، حسبما ذكرت الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام تنزانية أن الانفجار وقع في غرفة التحكم حيث كان المشاركون يقومون بإجراء اختبارات على أحد أنظمة التدفئة التي تم تركيبها حديثا لإنتاج السكر.

ويعدّ مصنع سكر "متيبوا" في "تورياني" بمنطقة "موروغورو"، أحد أكبر المصانع في البلد الزراعي الواقع في شرق إفريقيا.

وبحسب أليكس مكاما قائد الشرطة في المنطقة، التي وقع فيها الحادث، فإن القتلى هم 8 فنيين تنزانيين و3 أجانب من الكينيا والهند والبرازيل.

وأضاف مكاما: "سنكون قادرين على تقديم السبب الدقيق بعد التحقيق، ولكن وفقاً للمعلومات الأولية حصل تسرب في أنبوب بخار، ما تسبب بالانفجار".

وقال رئيس هيئة الإطفاء المحلية شعباني ماروغوجو، إن وصلة انكسرت في أنبوب بخار يربط غلاية بتوربين.

وأضاف أن "غرفة التحكم في المصنع وآلات أخرى تضررت جراء الحادث".