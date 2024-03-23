نجاة أحمد عيد من الغرق في "رامز جاب من الآخر"

ودخل مع أنور في حالة هستيرية من الصراخ خوفا من فقرات المقلب، كما أدى تشبثه بسور زجاجي إلى انكساره.

وتحدث رامز جلال عن محمد أنور وأحمد عيد في مقدمة الحلقة، قائلا: "معانا فنان أرعن بيقول اللي بييجي على دماغه والإفيه بالنسباله أهم من عياله، والتاني صاحب مبادئ وبيعمل أبحاث ونظريات قبل ما يقول الإفيه، ويفضّل يقعد في بيته باحترامه ومش مهم ياكل".