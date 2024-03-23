نجاة أحمد عيد من الغرق في "رامز جاب من الآخر"
نجا الفنان المصري أحمد عيد من الغرق خلال حلقة الليلة من برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر".
وقع النجمان أحمد عيد ومحمد أنور ضحايا حلقة الليلة من برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.
وخلال إحدى فقرات البرنامج سقط أحمد عيد في البحيرة وهو لا يستطيع السباحة، مما عرضه للغرق، ليستعين رامز بسباح لإنقاذه، كما فقد نظارته في المياه، وظل طوال الحلقة لا يرى شيئا، بحسب قوله.
ودخل مع أنور في حالة هستيرية من الصراخ خوفا من فقرات المقلب، كما أدى تشبثه بسور زجاجي إلى انكساره.
وتحدث رامز جلال عن محمد أنور وأحمد عيد في مقدمة الحلقة، قائلا: "معانا فنان أرعن بيقول اللي بييجي على دماغه والإفيه بالنسباله أهم من عياله، والتاني صاحب مبادئ وبيعمل أبحاث ونظريات قبل ما يقول الإفيه، ويفضّل يقعد في بيته باحترامه ومش مهم ياكل".