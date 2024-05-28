ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية ليلى طاهر؟
نفت المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة الممثلين المصريين، الفنانة المصرية نهال عنبر، ما تم تداوله من شائعات بشأن تدهور الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر، مشيرة إلى أنها بخير والأنباء المتداولة غير صحيحة.
وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نقل الفنانة ليلى طاهر للمستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية.
وبيّنت نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنها تواصلت مع الفنانة ليلى طاهر، وأكدت لها أنها بخير".
وكانت الفنانة ليلى طاهر قد أعلنت اعتزالها التمثيل أخيرا، كاشفة، في حديث لـ"إرم نيوز"، سبب اعتزالها الفن، عازية ذلك للمدة الزمنية الطويلة التي غابت فيها عن الجمهور، والتي تمتد لأكثر من خمسة أعوام، منذ آخر عمل شاركت فيه، وهو مسلسل "الباب في الباب"، مبينة أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.
ونوهت طاهر إلى أن غيابها كفنانة عن الجمهور لسنوات سيكون مُضرا بالنسبة لها إن عادت في الوقت الحالي؛ بسبب التغييرات الشكلية التي حدثت، وبالتالي فهي ترى أن الجمهور لن يتقبلها في مسألة العودة للتمثيل؛ ولذلك تؤكد أن قرار اعتزالها اتُخذ منذ عامين، وأصبح نهائيا مهما كانت المغريات للعودة.
وأشارت الفنانة إلى أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي، وتقضي يومها مع الأسرة، حيث الأبناء، والأحفاد، والأشقاء.