ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية ليلى طاهر؟

نفت المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة الممثلين المصريين، الفنانة المصرية نهال عنبر، ما تم تداوله من شائعات بشأن تدهور الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر، مشيرة إلى أنها بخير والأنباء المتداولة غير صحيحة.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نقل الفنانة ليلى طاهر للمستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وبيّنت نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنها تواصلت مع الفنانة ليلى طاهر، وأكدت لها أنها بخير".