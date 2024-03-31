الملك تشارلز يشارك في قداس "الفصح" بابتسامة عريضة (صور)

حضر الملك تشارلز قداس عيد الفصح في وندسور إلى جانب زوجته الملكة كاميلا، وبدا بمعنويات مرتفعة وصحة جيدة، إذ لوّح للمتواجدين وتمنى لهم "عيد فصح سعيدًا ".

وظهر الملك البالغ من العمر 75 عامًا صباح اليوم والابتسامة تعلو وجهه، إذ عاد إلى الحياة العامة في أهم ظهور له منذ تشخيص إصابته بالسرطان، بحسب ما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهد الملك "السعيد" وهو يلوح للمهنئين لدى وصوله بسيارته من طراز "بنتلي" لحضور القداس الذي أقيم في كنيسة القديس جورج.