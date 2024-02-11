شاعر يمني يُبهر رواد مواقع التواصل بقصيدة "من أنا"

ويعود الفيديو الذي أُعيد تداوله أخيرًا، إلى قرابة 4 أشهر سابقة، حين طلبت منه الأديبة الفلسطينية عدم الإطالة، قبل أن تتمنى بقاءه واستمراره بعد اندهاشها بالنصّ.

وأعاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن، معمر الإرياني، نشر فيديو القصيدة على منصة "إكس"، وعلق قائلًا "في اليمن، حيث الأرض تروي قصصًا عتيقة، والسماء تعانق نجوماً لامعة، برز نجم شعري ينتمي لجيل الشباب، ينسج من الكلمات لوحات تحاكي الروح والقلب".