ياسمين عبد العزيز ترد على أنباء خلافها مع بدرية طلبة بصورة

وتعود الشائعات حول وجود خلاف بين الفنانتين إلى عدم حضور ياسمين عبد العزيز لحفل زفاف سلمى ابنة بدرية، والذي أقيم مؤخرًا وعدم صدور أي تهنئة منها لبدرية في هذا السياق رغم الصداقة القوية التي تربطهما في الوسط الفني.

وتصدرت ياسمين مواقع التواصل في الآونة الأخيرة بسبب طلاقها المفاجئ من الفنان أحمد العوضي، والذي كان له وقع الصدمة على جمهورها ومتابعيها، خصوصًا بعد أن أكدت لاحقًا أنها لا تزال تحبه وتعرف أنه لا يزال يحبها، رافضة الكشف عن السبب الحقيقي للانفصال.

وفي أول تواصل علني بينهما، قدم العوضي تهنئة لزوجته السابقة بمناسبة الإعلان الجديد الذي قدمته لصالح شركة اتصالات مصرية، بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وعلّق العوضي على فيديو الإعلان الذي شاركته ياسمين عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك قائلًا: "مبروك يا سمسم"، لترد الأخيرة: "الله يبارك فيك يا عوضيكو".