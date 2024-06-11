بعيدا عن القضاء.. عمرو دياب يتجه للصلح مع الشاب "المصفوع"
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن لقاء للصلح سيجمع الفنان عمرو دياب مع الشاب الذي تعرض للصفع منه خلال حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، بعيدا عن القضاء.
وقال الشناوي في منشور على "فيسبوك": "أخيرًا انتصر صوت العقل، خلال ساعات وبعيدًا عن ساحة القضاء سوف ينهي عمرو دياب تلك الأزمة بلقاء مع الشاب الصعيدي".
لكن الشناوي أثار حيرة الجمهور بعد أن تساءل: "هل تلك معلومات أم تكهنات أم أمنيات؟، بعد ساعات قليلة ستعرفون الإجابة".
وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتحفظ على الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح اعتداء الفنان عمرو دياب على معجب حاول التقاط صورة تذكارية معه، كما أمرت بعرضه على خبراء لفحصه والتأكد إن كان الشاب اعتدى على الفنان المصري.
واستمعت النيابة لأقوال الشاب المعتدى عليه، إذ أكد أنه كان مدعوا من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.
وقال: "أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام الحضور".
وكان محامي عمرو دياب، تقدم بشكوى ضد الشاب، يتهمه فيها بالاعتداء الجسدي على موكله.