بعيدا عن القضاء.. عمرو دياب يتجه للصلح مع الشاب "المصفوع"

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن لقاء للصلح سيجمع الفنان عمرو دياب مع الشاب الذي تعرض للصفع منه خلال حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، بعيدا عن القضاء.

وقال الشناوي في منشور على "فيسبوك": "أخيرًا انتصر صوت العقل، خلال ساعات وبعيدًا عن ساحة القضاء سوف ينهي عمرو دياب تلك الأزمة بلقاء مع الشاب الصعيدي".

لكن الشناوي أثار حيرة الجمهور بعد أن تساءل: "هل تلك معلومات أم تكهنات أم أمنيات؟، بعد ساعات قليلة ستعرفون الإجابة".