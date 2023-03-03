"شاهد" تحذف مسلسل "الجابرية- الرحلة 422" من منصتها عقب إثارته غضبا بالكويت

وظلَ الإعلان الترويجي للعمل الذي تم عرضه قبل يومين، موجوداً على حساب المنصة في "تويتر" رغم اختفاء الحلقات التي كانت معروضة على المنصة.

وثمَنت وزارة الإعلام الكويتية حذف العمل الذي اعتبرته مسيئاً لرموز الكويت ومواطنيها وإلغاء عرضه من على المنصة الخليجية.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "مثل هذا التجاوب يعكس متانة العلاقات الخليجية المتأصلة وحجم التعاون والتفاهم بين المسؤولين القائمين على المؤسسات الإعلامية في دول الخليج".

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام المنتجين للأعمال الإعلامية باللوائح والنظم والقوانين المنصوص عليها في الدولة التي تتحدث عنها قصة العمل أو ينتج فيها العمل واضعين نصب أعينهم سلامة وحدتنا الخليجية واحترام سيادة الدول الأعضاء".