وفاة الفنان السوري وضاح إسماعيل

أعلنت نقابة الفنانين في دمشق، اليوم الخميس، عن وفاة المطرب السوري وضاح إسماعيل.

وذكرت النقابة في بيانها عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" أن المطرب "إسماعيل" توفي في المغترب، بعد صراع مع مرض عضال.

وانطلقت شهرة وضاح إسماعيل بعد نيله المرتبة الأولى في برنامج "طريق النجوم في سوريا" عام 1992.

مثّل سوريا في العديد من المهرجانات الفنية في العواصم العربية، مثل دار الأوبرا في القاهرة، ومهرجان الأغنية العربية في البحرين، ومهرجان المدينة في تونس.

حاز على جائزة "الأورنينا" في مهرجان الأغنية السورية كأفضل صوت وأفضل أداء، وتعاون مع كبار الملحنين طوال مسيرته.